У Вільняньскому районі рятувальники ліквідували пожежу у господарчій споруді

16 березня о 15:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Степова у с. Михайлово-Лукашеве.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить господарча споруда на загальній площі 40 кв.м.
О 16:11 вогнеборці локалізували пожежу, а о 16:55 повністю ліквідували, провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причиною загоряння стали дитячі пустощі з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.