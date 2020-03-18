У Запоріжжі до кінця березня перевірять на безпечність усі дитячі майданчики

Комунальні підприємства, керуючи компанії та інші відповідальні мають перевірити дитячі ігрові та спортивні майданчики у Запоріжжі Відповідне розпорядження міського голови Запоріжжя Володимира Буряка оприлюднене на офіційному порталі міськради.
Перевірці на безпечність підлягають усі дитячі ігрові та спортивні майданчики міста. Перевірку мають забезпечити відповідальні – ті, у чиєму віданні та управлінні перебувають ці об’єкти, з залученням відповідних фахівців. По кожному майданчику має бути складений акт.Майданчики мають бути перевірені до кінця березня.
Перевірку майданчиків також рекомендовано провести житлово-будівельним кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків тощо.
Нагадаємо, стан місць дитячого дозвілля у Запоріжжі перевірятимуть через трагічну загибель Ганнусі Ждан, яку вбила скульптура ведмедя в запорізькому парку. Міський голова Запоріжжя звільнив із займаної посади директора парку «Дубовий гай», у якому трагічно загинула 8-річна дівчинка. Про Володимир Буряк написав на своїй сторінці у Facebook.
«Пройшов майже тиждень з дати трагічної загибелі 8-річної Ганни Ждан. Хочу повідомити вам, що сьогодні я звільнив з займаної посади керівника парку «Дубовий Гай» Олега Комаренка», – йдеться у пості.
Мерія запропонувала сім’ї загиблої дитини матеріальну допомогу з міського бюджету у сумі 100 тисяч гривень. Проте, родина від допомоги відмовилась. Напередодні похорон (Ганну поховали 12 березня) батько дівчини Олександр Ждан заявив, що не хоче бачити жодного представника влади.
Нагадаємо, 8 березня у Запоріжжі в центральному парку на 8-річну дівчина впала важка дерев’яна статуя. Дитина отримала травми, від яких померла у лікарні, не приходячи до тями. 10 травня міський голова відсторонив від посади керівника парку та заявив про початок службового розслідування.
У ГУНП в Запорізькій області за даним фактом відкрили провадження за двома статтями 367 та 115 КК України. Прокуратура області повідомила про підозру заступнику директора парку.