В Оріхівському районі вогнеборці ліквідували пожежу в одноповерховому будинку

16 березня о 06:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Залізнична в селі Кирпотине.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить будинок на загальній площі 32 кв.м.
О 06:39 рятувальники локалізували, а о 09:00 – повністю ліквідували займання та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.