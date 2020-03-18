В умовах карантину Укрпошта працює у штатному режимі

АТ «Укрпошта», як стратегічно важливий об’єкт інфраструктури, працює у звичайному режимі – продовжує видавати та доставляти пенсії і грошові виплати, приймає оплату комунальних платежів та надає інші послуги.
У відділеннях:
1)З’явилися жовті обмежувальні лінії у відділеннях. Прохання – не заходити за жовту лінію, якщо біля стійки обслуговується клієнт, підходити лише тоді, коли вікно вільне.
2) Якщо бачите чергу у відділенні, не заходьте до нього (за нормальної погоди), почекайте і зайдіть, коли черга стане меншою.
3)Працюють «Щасливі години», коли комісія за сплату комунальних платежів до 13:00 вдвічі менша, ніж після. Якщо є можливість, приходьте після 13:00, аби найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для короновірусу, змогли скористатися нашими послугами вранці.
4) Розміщено інформаційні плакати про поширення коронавірусу.
Пенсіонери також зможуть здійснювати комунальні платежі вдома, отримувати побутові товари і продукти першої необхідності, щоб не піддаватися ризику і не йти в магазини, або в місця значного скупчення людей.
Керівництво Укрпошти попереджає, що на час введення карантину, можливий брак персоналу в певних відділеннях та дільницях. Однак, підприємство буде робити все можливе, щоб мінімізувати можливі незручності для клієнтів і це було виключенням.
Укрпошта пропонує користуватися онлайн-послугами, щоб проводити менше часу у відділенні, а також користуватися картками і оплачувати послуги через POS-термінали, щоб менше контактувати з грошима.
Прийом і доставка відправлень
Підприємство продовжує приймати і відправляти посилки в Україні та за її межі. Із 16 березня Укрпошта для експорту відправлень за кордон України використовуватиме альтернативні шляхи доставки комбінованого способу (вантажні літаки та автомобілі), тому можливе збільшення термінів доставки.
Як уже повідомлялося, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, процес отримання посилок – є безпечним для здоров’я людей.
Нині не обмежується прийом експортної пошти у відділеннях Укрпошти, окрім експорту товарів протиепідемічного призначення (маски, окуляри, рукавички, тощо), вивіз яких тимчасово заборонений з України до 1 червня.
На час карантину скасовується оплата за зберігання відправлень та безкоштовне зберігання у відділенні можливе до 30 днів. Зокрема, відправник в стандартному режимі вказує повернення відправлень «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт» (не універсальна послуга), «Smartbox» через 7 днів/14 днів та до 30 днів для «Укрпошта Стандарт» (універсальна послуга). Таким чином, якщо відправник вказував 7 днів, то тепер зможе вказати 14 днів і плата за зберігання нараховуватися не буде. Разом з тим для відправників, яким критично до 14 днів повернути товар «під реалізацією» – залишиться можливість повернути через 7 днів. Відділення повертають відправлення після вказаного строку відповідно до розпорядження відправника.
Заходи для безпечного знаходження у відділенні
Укрпошта робить все можливе, щоб робота працівників підприємства залишалась безпечною. Зокрема, на випадок поширення інфекції підприємство має запас респіраторів та захисних масок.
Для посилення особистої гігієни працівників усі об’єкти зв’язку будуть оснащені дезінфекторами. За наявності будь-якого ризику для здоров’я співробітників, керівництво Укрпошти залишає за собою право вносити корективи в режим роботи відділень та надання поштових і фінансових послуг.
Усі кур’єри та працівники фронт офісу (начальники відділень, оператори, листоноші), які працюють у міських відділеннях та навантажених сільських відділеннях і щоденно мають контакти зі значною кількістю клієнтів, отримають надбавки до зарплати.
Укрпошта стежить за розвитком ситуації та закликає не піддаватися паніці, не поширювати неперевірену інформацію та дотримуватися базових правил гігієни.