Всеукраїнська благодійна організація «Благодійний фонд родини Жебрівських» (правонаступник Благодійного фонду «Фармак») виділяє 10 млн грн на протидію поширенню коронавірусу

Кошти підуть на закупку апаратів для штучної вентиляції легень, експрес-тестів на коронавірус, захисних костюмів та масок, дезінфікуючих розчинів для потреб лікарень.
«У цей складний для світу та країни час бізнес має стати надійною опорою для держави та прикласти максимум зусиль, щоб запобігти розвитку коронавірусу 2019-nCoV (COVID-19). У всьому світі тисячі компаній надають посильну допомогу у боротьбі з цією важкою недугою. Свідомі підприємці сьогодні повинні думати не про прибуток, а про соціальну відповідальність. В цілому «Фармак» готовий під потреби держави освоїти випуск нових для підприємства препаратів, які можуть бути ефективні в боротьбі проти пандемічного захворювання, у межах технологічних можливостей і в мінімальні терміни»,- зазначила Філя Жебровська, Голова Наглядової ради АТ «Фармак».
Закликаємо дотримуватись рекомендації МОЗ щодо зменшення впливу та передачі вірусної інфекції задля власного здоров’я.
Здолаємо недугу разом!
Тетяна Писана
Старший фахівець
Департамент корпоративних
комунікацій