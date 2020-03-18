Законодавством значно розширені можливості для бажаючих здобути ступень магістра безкоштовно

Життя дає нам безліч шансів. Головне вчасно їх побачити та скористатися можливістю їх реалізувати. Як не проґавити свій шанс – розповімо ми, а от як ним скористатися – залежить від вас. Ну ж бо, розпочнемо!
Чи знаєте ви, що в службі зайнятості можна отримати ваучер на навчання? Якщо ще ні – тоді час настав!
Що ж таке ваучер на навчання? Це документ встановленого зразка, що дає право за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти перепідготовку, підвищити кваліфікацію за професіями та спеціальностями, а також підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні у навчальних закладах чи у роботодавця.
Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу (станом на 1 березня 2020 року – 21 020 грн).
Хто має право на безоплатне отримання ваучера на навчання:
– громадяни, які мають професійну-технічну чи вищу освіту та не перебувають на обліку в службі зайнятості;
– громадяни 45+, які мають страховий стаж не менше 15 років, але ще не набули пенсійного віку;
– звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку зі скороченням чисельності штату, або за станом здоров’я, які мають вислугу не менше 10 років, але ще не набули права на пенсію за віком;
– звільнені з військової служби після участі АТО/ООС з числа осіб з інвалідністю та ще не досягли пенсійного віку;
– внутрішньо переміщені особи для яких відсутня підходяща робота.
«Як отримати ваучер? Ось п’ять основних кроків.
- Обрати спеціальність, форму і місце навчання.
- Зібрати необхідні документи.
- Звернутися до центру зайнятості із заявою та документами.
- Отримати повідомлення від центру зайнятості про прийняте щодо видачі ваучера рішення.
- Протягом 5 робочих днів з дня надходження повідомлення отримати ваучер у центрі зайнятості. Після усього вищезазначеного у вас залишилися ще питання чи сумніви щодо отримання ваучера – даремно!», – ділиться директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 206 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі окремих повноважень від Міністерства соціальної політики до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у сфері зайнятості населення» затверджено, що на підставі ваучера здійснюються перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.
З більш детальною інформацією щодо умов отримання ваучера ви можете ознайомитися на нашому сайті https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації профнавчання Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-31-36