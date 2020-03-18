Законодавством значно розширені можливості для бажаючих здобути ступень магістра безкоштовно

Законодавством значно розширені можливості для бажаючих здобути ступень магістра безкоштовно

Життя дає нам безліч шансів. Головне вчасно їх побачити та скористатися можливістю їх реалізувати. Як не проґавити свій шанс – розповімо ми, а от як ним скористатися – залежить від вас. Ну ж бо, розпочнемо!

Чи знаєте ви, що в службі зайнятості можна отримати ваучер на навчання? Якщо ще ні – тоді час настав!

Що ж таке ваучер на навчання? Це документ встановленого зразка, що дає право за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти перепідготовку, підвищити кваліфікацію за професіями та спеціальностями, а також підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні у навчальних закладах чи у роботодавця.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу (станом на 1 березня 2020 року – 21 020 грн).

Хто має право на безоплатне отримання ваучера на навчання:

– громадяни, які мають професійну-технічну чи вищу освіту та не перебувають на обліку в службі зайнятості;

– громадяни 45+, які мають страховий стаж не менше 15 років, але ще не набули пенсійного віку;

– звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку зі скороченням чисельності штату, або за станом здоров’я, які мають вислугу не менше 10 років, але ще не набули права на пенсію за віком;

– звільнені з військової служби після участі АТО/ООС з числа осіб з інвалідністю та ще не досягли пенсійного віку;

– внутрішньо переміщені особи для яких відсутня підходяща робота.

«Як отримати ваучер? Ось п’ять основних кроків.

  1. Обрати спеціальність, форму і місце навчання.
  2. Зібрати необхідні документи.
  3. Звернутися до центру зайнятості із заявою та документами.
  4. Отримати повідомлення від центру зайнятості про прийняте щодо видачі ваучера рішення.
  5. Протягом 5 робочих днів з дня надходження повідомлення отримати ваучер у центрі зайнятості. Після усього вищезазначеного у вас залишилися ще питання чи сумніви щодо отримання ваучера – даремно!», – ділиться директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 206 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі окремих повноважень від Міністерства соціальної політики до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у сфері зайнятості населення» затверджено, що на підставі ваучера здійснюються перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності.

З більш детальною інформацією щодо умов отримання ваучера ви можете ознайомитися на нашому сайті https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery

 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі організації профнавчання Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-31-36

 

Суспільство