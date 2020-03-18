Запорізькі підприємства спрямували до бюджетів понад 118 мільйонів гривень рентних платежів

Упродовж січня-лютого від запорізьких добувних компаній бюджети отримали майже 75 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами. Зокрема, до державного бюджету надійшло 51,4 мільйона, до місцевих скарбниць – 23,3 мільйона. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року суб’єкти господарювання збільшили рентні платежі на 8,9 мільйона або на 13,5 відсотка.
Так, суб’єкти господарювання Василівського та Михайлівського районів сплатили 64,5 мільйона, м. Запоріжжя – 2,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 2,2 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 1,9 мільйона, Запорізького району – 1,2 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 886 тисяч.
На даний час у Запорізькій області нараховується 588 підприємств, які на підставі спеціальних дозволів мають право на користування надрами.
Крім того, з початку року 529 компаній і підприємців забезпечили до бюджетів майже 44 мільйони гривень плати за спеціальне використання води, у тому числі до державної казни – 24,1 мільйона, до бюджетів громад – 19,7 мільйона.
Головне управління ДПС у Запорізькій області