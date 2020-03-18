Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №10 від 19.03.2020р.

Друзі! У четвер, 19 березня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ напередодні Міжнародного дня щастя (20 березня) та Міжнародного дня людини з синдромом Дауна (21 березня). Ці дати для нас пов’язані між собою. Яким чином? Про це дізнайтесь із нашої публікації.
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Зупинити короновірус! Як каратимуть порушників карантинних заходів? Кримінальний кодекс передбачає до восьми років ув’язнення. Подробиці у нашій газеті
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Допомога ветеранкам залежить від ставлення місцевої влади. Що держава та влада на місцях мають зробити для жінок-військовослужбовиць? Про це читайте у нашій газеті
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Як краса впливає на якість життя? Повернути здоров’я і щастя віднедавна можна у Центрі щелепно-лицьової хірургії, що у VITACENTER у Запоріжжі. Деталі у нашій газеті
Також спонукаємо вас замислитися над філософськими питаннями.
Характерники – хто вони? Чи є вони серед нас?
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … чотирироге ягня. Як це? Читайте ПравдуЗП!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.