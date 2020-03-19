Коли українці масово пересядуть на електрокари, розповів Олег Боярин

Вже за 10 років в Україні, як і в цілому світі, люди користуватимуться електроавтомобілями та автопілотами. Зважаючи на це, українському автопрому потрібні зміни. Чого варто очікувати, розповів Олег Боярин, Голова Групи компаній «Атолл Холдинг».
Сучасні тренди світового автопрому диктують сміливі та інноваційні рішення — це мобільність, автономне водіння та електрифікація транспорту. Тож у нових умовах українським компаніям доведеться переглянути свої компетенції, аби бути успішними у довгостроковій перспективі.
Олег Боярин, Голова Групи компаній «Атолл Холдинг», стверджує, що вже за 10 років із переходом на електротранспорт та масовий каршерінг має змінитися інфраструктура в загальному: «Нам уже не знадобиться велика кількість нових доріг і паркінгів, тож уряд повинен визначитися з напрямком розвитку і, відповідно, інвестувати в потрібну в майбутньому інфраструктуру».
Втім, окрім інфраструктурних ініціатив, варто збільшувати компетенції в галузі виробництва автомобілів. Це стосується як створення українських електрокарів, так і вітчизняних систем автономного водіння. Олег Боярин впевнений, з розвитком цього напрямку Україна вирішить транспортні питання та поверне топових розробників IT, інженерів, котрі виїхали за кордон. Високотехнологічне виробництво, синергія та створення доданої вартості дозволять значно підняти українську економіку.
Група компаній «Атолл Холдинг» вже розробляє інноваційні технології для українського автопрому. Так, створюється нова концепція дилерського підприємства, що спрощує процес купівлі авто за рахунок діджиталізації.
Детальніше про сучасний розвиток автопрому читайте у повному інтерв’ю Олега Боярина для volynpost.com.