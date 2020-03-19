На Запоріжжі у сфері економіки викрито 15 злочинів

У січні-лютому 2020 року співробітники податкової міліції Запорізької області викрили 15 злочинів. За кримінальним провадженням, розпочатим за матеріалами оперативників, до бюджету відшкодовано 2,5 мільйона гривень.
Усього працівники слідчих підрозділів фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області розслідували 71 кримінальне провадження, з яких 46 належать до категорії тяжких злочинів, у тому числі 28 – за ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах.
До суду з обвинувальним актом направлено три провадження, одне з яких – за ухилення від оподаткування у великих розмірах. За цими матеріалами накладено арешт на майно вартістю 6,7 мільйона гривень.
За результатами відпрацювання суб’єктів господарювання, які користувались послугами з мінімізації сплати податків, за два місяці стягнуто 4,9 мільйона гривень.
У рамках операції “Акциз-2020” ліквідовано “підпільний цех” з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, реалізація яких здійснювалась через мережу Інтернет, а також з використанням створених акаунтів у різних мобільних додатках. Із незаконного обігу вилучено підакцизної продукції на суму понад 13 мільйонів гривень. Згідно із судовими рішеннями конфісковано підакцизних товарів вартістю 1,5 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області