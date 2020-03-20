Кубок Петрова-2020 по гирьового спорту отримав нового власника

У Запоріжжі за почесний трофей сперечалися сімдесят спортсменів
14 березня в Запоріжжі, з ініціативи Заслуженого майстра спорту України, шістнадцятиразової чемпіонки світу з гирьового спорту, Любові Черепахи в шостий раз пройшов відкритий Кубок генерала Василя Петрова з гирьового спорту. Нинішній турнір обіцяв стати наймасштабнішим за кількістю учасників за всю історію свого проведення. Однак корективи внесли форс-мажорні обставини, а саме оголошений з 12 березня національний карантин, що обмежує проведення масових спортивних заходів. Нажаль не змогли приїхати до Запоріжжя три, з шести заявлених команд. Основну частину учасників Кубка Петрова традиційно складають представники силових структур (рятувальники, прикордонники, військовослужбовці, поліцейські і не тільки), а через ситуацію, що склалася, більшість з них були переведені в режим бойової готовності. Крім того організатори були змушені проводити Кубок Петрова за порожніх трибун, що компенсувалося онлайн трансляцією змагань.
Проте, на парад відкриття змагань в палаці спорту ЗАС, свої прапори винесли три команди: Оперативне командування Об’єднаної Операції Сил «Схід» (Збройні сили України); Збірна Національної поліції України; Збірна Харківського Національного університету внутрішніх справ.
А також прибули учасники, які змагалися в індивідуальному заліку, з Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської, Донецької областей, Кропивницького, Києва та Київської області. Запорізьку область, крім спортсменів з обласного центру, представили учасники з Мелітополя, Відрадного і Велікознаменкі. Всього в десяти вагових категоріях (сім у чоловіків і три у жінок), в цьому році змагалися сімдесят учасників. Чоловіки змагалися у двоборстві (поштовх двох гир 24 кг + ривок гирі 24 кг), а жінки в ривку гирі 16 кг.
Незважаючи на значно меншу кількості учасників, ніж було заплановано, змагання пройшли в гострій конкурентній боротьбі. Про що свідчить хоча б той факт, що на одному турнірі був двічі побитий абсолютний рекорд меморіалу у чоловіків.
Спочатку побив попередній рекорд (346 балів в сумі двоєборства) спортсмен із Запорізької області Максим Черников. У ваговій категорії до 80 кг він перевершив кращий результат турніру на 2 бали – набравши в сумі 348 балів (140 в поштовху і 208 в ривку). Однак лідерство Максима тривало не довго, а саме до того моменту, коли на поміст вийшов фаворит ваговій категорії до 90 кг, представник Харківської області (місто Балаклея) Артем Гнатусін. Цей спортсмен в сумі двоєборства зумів показати кращий результат за всю історію проведення змагань – 401 бал (152 поштовх + 249 ривок), і став новим абсолютним рекордсменом Кубка Петрова серед чоловіків, також Артем встановив і новий абсолютний рекорд турніру в поштовху (попередній в 143 бали тримався з 2018 року).
А ось в змаганнях жінок, учасниці зупинилися досить далеко від абсолютного рекорду турніру, встановленого 2018 року спортсменкою ГСУЧС Анастасією Онацькою (236 балів в ривку). На нинішньому турнірі найкращий абсолютний результат продемонструвала спортсменка збірної Харківського Національного університету внутрішніх справ, Альона Кіліпко, з результатом 156 балів, на гирі 16 кг, який спортсменка показала у вазі понад 70 кг.
Артем Гнатусін і Алена Кіліпко були нагороджені спеціальними медалями та грошовими преміями за абсолютний результат Кубка Петрова. Також грошові премії були передбачені для призерів і переможців турніру в кожній з вагових категорій. До речі Кубок Петрова – єдиний в Україні турнір з гирьового спорту, де є призовий фонд.
Відзначимо, що мета змагань не лише популяризація і розвиток гирьового спорту, а й відродження з небуття імені унікального полководця, уродженця Запорізької області – генерал-полковника артилерії Збройних Сил України, двічі Героя Радянського Союзу Василя Степановича Петрова, єдиного в світі генерала, який воював без обох рук. Крім того, на Кубках Петрова традиційно відкривають і інші, часом забуті сторінки Великої вітчизняної війни. У 2020-му на турнірі розповідали про уродженців України, різних національностей, які удостоєні звання «Герой Радянського Союзу». Історії військових подвигів кримського татарина, гагауза, молдавана, русина, грека, німця, румуна, єврейки, польки та українки надихнули на те, щоб назвати їх іменами нагороди VI відкритого Кубка генерала Петрова. Унікальні медалі переможцям вручили представники різних національних діаспор Запорізької області. А їх володарями стали наступні спортсмени:
до 60 кг, нагорода імені Амет-Хана Султана: Євген Нескреба (Донецька область) сума 270 (99 поштовх + 171 ривок);
до 65 кілограмів, нагорода імені Сергія Болгарина: Вадим Коковін (ХНУВС) сума 185 (101 поштовх +84 ривок);
до 70 кілограмів, нагорода імені Антона Буюкли: Сергій Чут (ЗСУ (ОК Схід) сума 301 (105 поштовх + 196 ривок);
до 75 кг, нагорода імені Степана Вайди: Єгор Ткачук (ЗСУ (ОК «Схід») сума 267 (114 поштовх + 153 ривок);
до 80 кг, нагорода імені Олександра Марінеско: Максим Черников (Запорізька обл.) сума 348 (140 поштовх +208 ривок);
до 90 кг, нагорода імені Іллі Мурзи: Артем Гнатусін (Харківська обл.) сума 401 (152 поштовх + 249 ривок);
понад 90 кг, нагорода імені Андрія Соммера: Денис Коноваленко (ДСНС) сума 306 (135 поштовх + 171 ривок)
до 60 кг, нагорода імені Поліни Гельман: Олена Кожушко (Київська обл.) – 153
до 70 кг, нагорода імені Анелі Кживонь: Наталія Расторгуєва (ХНУВС) – 85
понад 70 кг, нагорода імені Мотрони Нечіпорковой: Альона Кіліпко (ХНУВС) – 156
Головною інтригою змагань було питання – хто ж в цьому році стане володарем головного трофея- Кубка Петрова? Адже через ситуацію, що склалася не приїхали лідери – команда Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка вигравала змагання два попередні роки поспіль, і її основний конкурент – збірна Донецького юридичного інституту МВС України.
Відсутністю лідерів впевнено скористався дебютант Кубка Петрова – збірна Харківського Національного університету внутрішніх справ, яка вперше брала участь у змаганнях. Завоювавши три золотих, дві срібних і чотири бронзових медалі, харківські студенти повезли до рідного ВНЗ красень-трофей. Друге місце у команди Оперативного командування Об’єднаного Операції Сил «Схід», третьою стала збірна Національної поліції України.