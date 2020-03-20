Від торгівлі алкоголем і тютюном скарбниці запорізьких громад отримали 28 мільйонів

Запорізькі торговельні компанії і підприємці за перші два місяці року сплатили до місцевих бюджетів 28 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Порівняно з минулим роком скарбниці громад отримали на 4,6 мільйона або на 20 відсотків більше.
Для реалізації алкогольної і тютюнової продукції з початку року запорізькі підприємці отримали у податковій службі 1558 ліцензій, зокрема, 644 – на право роздрібної торгівлі алкоголем, 445 – на продаж тютюнових виробів. За цей час продовжено термін дії 1833 ліцензій, призупинено 137, анульовано 262.
Станом на 1 березня кількість діючих дозволів склала 7961. Від плати за ліцензії до місцевих бюджетів надійшло 4,8 мільйона гривень.
Також у січні-лютому проведено 132 перевірки суб’єктів господарювання стосовно дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. За виявлені порушення застосовані фінансові санкції.
Головне управління ДПС у Запорізькій області