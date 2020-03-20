Запорізькі землекористувачі поповнили бюджети громад майже на 166 мільйонів

До місцевих бюджетів Запорізького регіону за два місяці надійшло 165 мільйонів 600 тисяч гривень плати за землю. За словами в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслана Рачинського, рівень сплати до аналогічного періоду 2019 року зріс на 5,2 мільйона або на 3,2 відсотка.
Зокрема, від підприємств, установ і організацій надійшло 147,2 мільйона гривень плати за землю, що на 4,4 мільйона більше, ніж торік. Від підприємців – 18,4 мільйона, це на 811 тисяч перевищило минулорічний показник.
У січні-лютому суб’єкти господарювання і мешканці м. Запоріжжя спрямували до бюджету міста 61,5 мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські землекористувачі сплатили до скарбниць 22,5 мільйона, бердянські і приморські – 14,7 мільйона, мелітопольські і веселівські – 14,5 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – майже 11 мільйонів, якимівські та приазовські – 8,8 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 8,7 мільйона тощо.
На даний час до органів ДПС області 8707 СГД-юридичних осіб надіслали декларації з плати за землю (із земельного податку – 4926, орендної плати – 3781). Громадянам, які володіють або орендують земельні ділянки, фахівці податкової служби регіону станом на початок березня сформували майже 4300 податкових повідомлень-рішень із податковими зобов’язаннями.
Стосовно трьох юридичних осіб, які мають заборгованість з плати за землю, до місцевих рад направлені звернення щодо вилучення земельних ділянок та перерозподілу їх між платоспроможними суб’єктами господарювання.
Головне управління ДПС у Запорізькій області