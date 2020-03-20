Зміни до Податкового кодексу – колапс всієї країни

Президент України підписав Закон про зміни до Податкового кодексу на час карантину
Введення в дію цього закону призведе до колапсу всієї країни через вилучення з бюджетів територіальних громад 13% їх загальних доходів, наголошує Асоціація міст України.
Напередодні, 17 березня Голова АМУ Віталій Кличко звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням не підписувати Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)»(законопроєкт №3220).
АМУ наголошує: введення в дію цього закону призведе до колапсу всієї країни через вилучення з бюджетів територіальних громад 13% їх загальних доходів.
Від місцевих податків звільняється і надприбутковий бізнес, і підприємства, що продовжують працювати в повному обсязі.
Міста, селища, села, ОТГ, що сьогодні виділяють сотні мільйонів гривень на боротьбу з пандемією (підвищені зарплати медикам, закупівля ліків, масок, тестів, обладнання) – завтра через Закон № 3220 не матимуть ресурсів на це! Більше того: вони не зможуть виплачувати навіть мінімальні зарплати медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям, працівникам транспорту та ЖКГ!
Асоціація міст України просить Президента України забезпечити термінове доопрацювання цього Закону до його підписання, з урахуванням таких пропозицій:
►запровадити більш дієві компенсатори для бізнесу за рахунок джерел державного бюджету: ПДВ, податку на прибуток, акцизів;
►передбачити розстрочку по сплаті за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а не введення заборони нарахування по цих місцевих податках;
►дозволити органам місцевого самоврядування встановлювати пільги зі сплати місцевих податків та зборів посеред бюджетного року без застосування регуляторних процедур;
►запровадити механізми компенсації втрат доходів місцевих бюджетів відповідно до статті 142 Конституції України, частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України.
Про що йдеться в Законі:
– Закон звільняє громадян від штрафів і пені за прострочення виплат за споживчими кредитами з 1 березня по 30 квітня і вводить допомогу для тих, хто захворів і перебуває в самоізоляції – Фонд соціального страхування буде виплачувати працівникам, які перебувають на обсервації під наглядом медиків, 50% заробітної плати.
– Бізнес звільнений від штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені в період з 1 березня по 31 травня 2020 року.
Як пояснили в Державній податковій службі, таке звільнення не торкнеться правил нарахування, декларування, сплати ПДВ, акцизного податку та орендної плати, а також порушення правил обліку, виробництва та обігу палива або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах, відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу.
– З 1 березня по 30 квітня не будуть нараховуватися штрафи за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ за вказаний період.
– За період з 1 березня по 31 травня платникам податків не нараховуватиметься пеня, а для платників єдиного внеску–- за період 1 березня по 30 квітня.
– Законом встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 31 травня (крім перевірок, що стосуються бюджетного відшкодування). Перевірки, які були розпочаті до 18 березня і не були завершені, будуть тимчасово припинені. Документальні перевірки по ЄСВ припиняються на період з 18 березня по 18 травня.
– Продовжено до 1 липня 2020 року термін подачі річної декларації про майновий стан і доходи. Суму податкового зобов’язання, які платниками визначені до сплати, необхідно буде оплатити до 1 жовтня.
– Не нараховується і не сплачується в період з 1 березня року по 30 квітня 2020 плата за землю і земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, і використовуються ними в господарській діяльності.
– При цьому платники плати за землю (крім фізичних осіб) мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій можуть відобразити зміни податкового зобов’язання зі сплати плати за землю за відповідні місяці, – пояснили в Податковій службі.
– Звільнені від сплати податку з 1 березня по 30 квітня об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, які не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
– За періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня, звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску “за себе” фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, члени фермерських господарств та особи , які займаються незалежною професійною діяльністю.
– Впровадження застосування програмних РРО законом відкладається до 1 серпня 2020 року, зокрема, розширення застосування РРО для окремих видів діяльності – до 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року відкладається введення обов’язкового використання РРО для всіх платників єдиного податку другої – четвертої груп (аналіз здійснено журналістами «Бізнес-Цензор»)
Інна Бахтіна,консультантка з комунікацій Запорізького РВ АМУ