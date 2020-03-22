1130 заявок надійшло на Національний конкурс «Благодійна Україна – 2019»

Організаційний комітет Національного конкурсу «Благодійна Україна-2019» повідомляє про отримання та реєстрацію 1130 заявок на участь у конкурсі «Благодійна Україна-2019».
Від жовтня 2019 року до 5 березня 2020 року тривав прийом заявок на конкурс. За всю історію конкурсу цьогоріч оргкомітет отримав найбільшу кількість заявок – 1130. До початку квітня Національна експертна рада, із залученими зовнішніми експертами, розглянуть всі заявки та визначить лауреатів конкурсу. Нагадаємо, що, окрім Національної експертної ради до керівних органів конкурсу входять Наглядова рада, Медіа рада, Ділова рада та Організаційний комітет. Склад Керівних органів Національного конкурсу «Благодійна Україна-2019» за лінком: https://blagoukraine.org/ukr/news/427-kerivni_organu19.html
Переможців у Національному конкурсі «Благодійна Україна-2019» цього року визначатимуть в 17-ти основних, 3-ох індивідуальних та 4-ох спеціальних номінаціях. Найбільше заявок надійшло у такі номінації: Благодійність в соціальній сфері – 142 заявки, “Добро починається з тебе” – 120 заявок, Регіональна благодійність – 93. У нову номінацію «Благодійність в сфері екології та охорони довкілля» надійшло 16 заявок.
У спеціальну номінацію «Народний благодійник» надійшло 25 заявок. Ознайомитися з кандидатами та проголосувати за свого народного благодійника можна за лінком: https://blagoukraine.org/news/446-narodnyblago.html. Голосування триватиме до 3 квітня 2020 року (включно).
Кількість заявок у номінаціях, що надійшли на Національний конкурс “Благодійна Україна – 2019”:
Основні колективні номінації:
- Благодійність великого бізнесу – 17 заявок
- Благодійність середнього та малого бізнесу – 8 заявок
- Корпоративна благодійність – 14 заявок
- Колективне волонтерство – 85 заявок
- Всеукраїнська благодійність – 34 заявки
- Регіональна благодійність – 93 заявки
- Місцева благодійність – 70 заявок
- Благодійність в охороні здоров’я – 71 заявка
- Благодійність в освіті та науці – 49 заявок
- Благодійність в культурі та мистецтві – 44 заявки
- Благодійність в соціальній сфері – 142 заявки
- Благодійність в сфері екології та охорони довкілля – 16 заявок
- Благодійність в захисті України – 46 заявок
- Благодійність неурядового сектору – 45 заявок
- «Добро починається з тебе» – 120 заявки
- Благодійна акція року – 69 заявок
- «Платформа добра» – 28 заявок
Індивідуальні номінації:
- Благодійник року – 51 заявка
- Волонтер року – 70 заявок
- Меценат року – 6 заявок
Спеціальні номінації:
- Народний благодійник – 24 заявки
- Медіа про благодійність – 8 заявок
- Благодійність медіа – 7 заявок
- Допомога з-за кордону – 15 заявок
Цього року регіональні етапи «Благодійної України» пройдуть в 11 наступних областях: Львівська, Одеська, Хмельницька, Донецька, Херсонська, Київська, Вінницька, Чернівецька, Миколаївська, Полтавська та Запорізька. Інформація про регіональні конкурси: кількість заявок та церемонії нагородження з`явиться на офіційному сайті конкурсу дещо пізніше.
Ми дякуємо всім, хто підготував та вчасно надіслав заявки на участь. Велика кількість учасників наглядно демонструє актуальність благодійної та волонтерської роботи в Україні. Єднаймося заради добра!
З усіх питань стосовно заявок, регіональних конкурсів та церемонії нагородження просимо звертатись за номером: 067-164-04-11.