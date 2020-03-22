Служба Божа: дотримання норм карантину та здорової обережності

Запорізькі церкви у своїй більшості дотримуються норм карантину та здорової обережності, задовільняють духовні потреби вірян онлайн. Зокрема, Санктуарій Бога Отця Милосердного у Запоріжжі (Харківсько-Запорізька дієцезія РКЦ) провів 21 березня коронку до Божого Милосердя з владикою Павлом Гончаруком на своїй сторінці у Фейсбук. Людей похилого віку та дітей заохочують залишатися вдома, молитися і єднатися з Літургією Церкви при допомозі Радіо Марія (radiomaria.org.ua) та Телебачення Віковічного Слова (EWTN)(ewtn.org.ua).
Службу онлайн під проводом настоятеля громади отця Юсіка Нуріджаняна транслювала Запорізька ВАЦ.
Протестантські церкви також транслюють службу на сторінках у соцмережах.
До багатьох церков за попереднім записом на служби допускають до 10 осіб, вірянам розповідають про особливості духовного причастя, закликають до молитв вдома, у родинному колі, до необхідності зберігати спокій та притримуватися норм особистої гігієни. (за матеріалами соціальних мереж).
Олена Маковецька