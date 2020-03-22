Високошвидкісний мобільний інтернет стане доступним у сільській місцевості

Оператори “великої трійки” – Київстар, Водафон Україна та Лайфселл – отримали ліцензії на радіочастотний ресурс у діапазоні 800-900 МГц. Це значить, що високошвидкісний мобільний інтернет стане доступним не тільки у великих містах, а й невеликих селах та найвіддаленіших куточках країни.
Отримання операторами ліцензій 4G – результат тривалої співпраці державних органів та операторів, яка почалась у липні минулого року з підписання Указу Президента «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету».
Саме завдяки політичній волі керівництва країни та визначення цифровізації як пріоритетного напряму, вдалося здійснити всі дії, щоб оператори отримали ліцензії у діапазоні 900 МГц. За ініціативи та сприяння з боку держави, провідні оператори мобільного зв’язку нарешті змогли дійти згоди між собою у перерозподілі частот.
“Ми чітко усвідомлюємо, що всі ініціативи держави щодо цифровізації країни, розвитку електронних послуг та сервісів неможливі, якщо населення не матиме доступу до якісного інтернету. Тому ми приклали максимум зусиль, щоб оператори мобільного зв’язку змогли розпочати побудову мереж 4G у діапазоні 800-900 МГц”, – зауважує Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Радіус дії базових станцій у діапазоні 900 МГц значно більший у порівнянні з більш високими діапазонами, де будували свої мережі оператори. Тобто відтепер оператори зможуть при встановленні меншої кількості базових станцій покривати більшу територію. При цьому вони зможуть використовувати вишки, які вже встановлені територією України. Отже – діапазон 900 Мгц – вдале рішення для покриття сільської місцевості та автошляхів.
Важливо, що будуючи мережі 4G, оператори збільшать своє покриття звичайним мобільним зв’язком. Адже відомо, що в Україні, навіть у Київський області, є багато місць, де взагалі немає якісного мобільного зв’язку.
За умовами ліцензій оператори мають забезпечити можливість отримання послуг 4G протягом 24 місяців у кожному населеному пункті із населенням більше 2 000 осіб за умови покриття не менше 90% населення України, а також на міжнародних та національних автомобільних дорогах.
Вартість нових ліцензій на використання частот у діапазоні 800-900 МГц склала:
Київстар – 261,6 млн грн
Водафон Україна – 229,6 млн грн
Лайфселл – 121,2 млн грн
Попереду ще мільярдні інвестиції у розвиток мереж. Початок цього процесу заплановано на 1 липня, першими мають стати західні області. У результаті до кінця року покриття 4G кожного оператора складе понад 85%, а через два з половиною роки швидкісним мобільним інтернетом зможуть користуватися понад 90% населення, у тому числі на всіх міжнародних автошляхах. Це дозволить користуватися сучасними послугами повсюдно і підвищить якість життя кожного громадянина, що є головним пріоритетом Уряду та Мінцифри.