Аналітичні центри виступають проти підписання рішення про створення консультаційної ради з “представниками ОРДЛО”

Київ, 23 березня
Фонд “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”, VoxUkraine, Центр “Нова Європа” Центр спільний дій, Український центр європейської політики, Рух “Чесно” та інші аналітичні центри і громадські діячі наголошують на неприпустимості підписання рішення про створення консультаційної ради з “представниками ОРДЛО”. Про це йдеться у зверненні, опублікованому на сайті VoxUkraine.
Головним ризиком документа, який уможливлює переговори України з “повноважними представниками ОРДЛО”, є фактичне визнання того, що в Україні “громадянська війна”. Саме в цьому Росія намагається переконати світ протягом останніх 6 років.
Експерти застерігають, що підписання протоколу у форматі, погодженому Україною на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, суттєво послаблює наші позиції в міжнародних судах, веде до скасування санкцій проти Росії, зниження міжнародного тиску, наближає до реалізації російського сценарію федералізації України та загрожує втратою незалежності.
Представники аналітичних центрів закликають кожного громадянина нагадати владі про недопустимість виведення Росії у ситуацію “понад конфліктом”, а також обговорення політичних питань (наприклад, виборів) до вирішення безпекових питань – виведення російських військ, роззброєння місцевих бойовиків, отримання Україною контролю над своїм державним кордоном.
Звернення відкрите до підписів та поширень (форма для підпису).
Що ви ще можете зробити:
- Підписати петицію на сайті президента
- Відправити листа депутатові партії, яку Ви підтримуєте, депутатові зі свого округу або голові своєї області, міста, громади (текст листа – тут; дізнатися свій виборчий округ можна тут, електронні адреси депутатів тут, або можна написати на адресу Верховної Ради (Київ, 01008, вул. Грушевського, 5), контакти голів обласних рад, мерів міст чи голів громад можна знайти на веб-сайтах відповідних рад, міст чи громад)