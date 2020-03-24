Директор ТОВ «ЗТМК» Володимир Сивак: «ЗТМК протидіє розповсюдженню коронавірусу і організує безпечну роботу власного персоналу».

На період карантину з протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та ГРВІ, оголошеного на території України, директор ТОВ «ЗТМК» Володимир Сивак запровадив низку ефективних превентивних заходів з протидії хворобі і убезпеченню персоналу. Про їх реалізацію топ-менеджер підприємства розповів у інтерв’ю.
-Володимире Вікторовичу, фахівці наголошують, що найбільший ворог людей у боротьбі із пандемією – це паніка. Як нині почувається персонал? Що зроблено для стабілізації ситуації на ввіреному Вам підприємстві?
– Запорізький титано-магнієвий комбінат працює в звичайному режимі, виконання плану виробництва продукції відбувається у повній відповідності до запиту наших партнерів і попередньо укладених угод. Єдина відмінність – менша кількість працівників, зокрема, у допоміжних і організаційно-керівних підрозділах підприємства, – там, де вдалося організувати дистанційну роботу. Ми, природно, пов’язуємо це з ефективністю комунікацій з персоналом в період небезпеки поширення пандемії коронавирусу. Для кожної відповідальної компанії найголовніше – це здоров’я і безпека всіх її співробітників та їхніх родин. Зараз наша держава вживає всіх необхідних заходів для цього, і ми об’єднуємо наші зусилля щоб протидіяти цій загрозі. На ЗТМК всі працюють спокійно і відповідально, і по можливості – дистанційно.
– Яким чином на комбінаті забезпечують контроль за станом здоров’я працівників?
– З метою контролю епідситуації на підприємстві розроблено і запроваджено графік чергування медичних працівників на КПП для виявлення працівників з ознаками ГРВІ та направлення їх до поліклініки Товариства. До участі у профілактичних заходах щодо запобіганню поширення коронавірусу та ГРВІ залучені медпрацівники санаторію-профілакторію ЗТМК. Для підвищення ефективності експрес-медоглядів на прохідних підприємства закуплені і використовуються шість безконтактних термометрів загальною вартістю 71 148,6грн.
– Як титаномагнієвці дізнаються про заходи з самоубезпечення і профілактики?
– Ми проводимо інформаційні заходи для персоналу підприємства з роз’яснення небезпеки розповсюдження коронавірусу і його профілактики, ознайомили працівників структурних підрозділів з Порядком дій у разі виявлення симптомів ГРВІ у працівників Товариства, затвердженого на комбінаті. До структурних підрозділів надані інформаційні плакати про заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу та ГРВІ.
– Чи вдається уникати скупчення працівників?
– На нашому комбінаті заборонене проведення масових заходів із масовим залученням працівників: зборів, семінарів, нарад тощо. Обмежене особисте спілкування між працівниками. За можливості, передбачено надавати перевагу телефонному спілкуванню або електронному листуванню.
– Щодо доставки працівників на робочі місця, з огляду на обмежувальні заходи у роботі міського громадського транспорту, чи вирішені питання з безпечного їх транспортування із різних районів міста на комбінат і у зворотному напрямку?
–Маємо досвід доставки працівників на роботу і додому у звичайному режимі. У нас на комбінаті така практика існує вже багато років. Ми замовляємо транспорт для пасажирських перевезень. Нині ми просто посили заходи безпеки. Контролюємо, щоб він регулярно проходив дезинфекцію. Персоналу рекомендуємо при поїздках користуватись індивідуальними засобами захисту.
– Відомо, що люди старшого віку відносяться до групи ризику – тяжче хворіють, серед них, хто уражений коронавірусом, вищий показник летальності. На комбінаті чимало працівників передпенсійного віку. Як передбачаєте їх убезпечити?
– У цьому випадку профілактика – самоізоляція. Для убезпечення працівників передпенсійного та пенсійного віку їм рекомендовано брати щорічні відпустки або відпустки без збереження заробітної плати.
– Які заходи з дезинфекції запроваджені на комбінаті?
– З метою запобігання розповсюдженню недуги на комбінаті запроваджене вологе прибирання службових приміщень, коридорів, виробничих лазень, санвузлів з дезінфікуючими засобами три рази на день, а також дотримання посиленого санітарного режиму у приміщеннях буфетів, їдальні та виробничих приміщеннях. Прибирання їх проводиться із застосуванням дезінфікуючих засобів.
– Фахівці рекомендують як один з найефективніших профілактичних заходів – застосування індивідуальних засобів захисту, зокрема, захисних масок. Але наразі у місті спостерігається їх гострий дефіцит. Принаймні в аптеках їх немає. Чим можете зарадити?
– У нас на підприємстві організовано власне виробництво захисних масок і їх безкоштовна роздача працівникам. Для цього придбано 1 тис метрів кіперної стрічки та 611 погонних метрів марльової тканини. Станом на поточний момент персонал забезпечений захисними масками у відповідності до потреб. До того ж персонал забезпечено захисними латексними рукавичками. У місцях депо персоналу встановлені дозатори із дезинфікуючими засобами у кількості 50 шт. Забезпечене регулярне поповнення запасів захисних засобів. Таким чином на підприємстві вже придбано захисних матеріалів для виконання запобіжних заходів загальною вартістю близько 80 тис грн
– На початку нашої розмови Ви зазначили, що виробництво працює у плановому режимі. Всі контракти виконуються. А це, в свою чергу, означає, що комбінат відвідують принаймні водії вантажівок, які здійснюють транспортування готової продукції, або поставляють сировину. Як відбувається взаємодія персоналу комбінату із працівниками сторонніх організацій?
– На комбінаті призупинено приймання відряджених осіб з інших підприємств України та закордону, а також введено заборону на відрядження працівників Товариства в межах України та за кордон. Працівникам, що прибули з-за кордону, рекомендовано брати відпустку не менше як на 14 календарних днів після прибуття до місця проживання.
Проводиться попередження про карантинні обмеження водіїв автотранспорту та представників контрагентів, діє заборона для них на проходження до будівель управління ЗТМК, організовано обмін документами через вікно диспетчера комбінату.
– Станом на поточний момент яка епідситуація на ЗТМК?
– На поточний момент на ЗТМК не зареєстровано жодного випадку підозри на коронавірус. У цей непростий час ми продовжуємо рухатися вперед і закликаємо всіх не піддаватися паніці, а стежити за своїм здоров’ям та дотримуватись рекомендацій медиків.