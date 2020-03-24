Гвардійці відпрацювали заходи з протиповітряної оборони

З 16 по 20 березня 2020 року на навчальній матеріально-технічній базі військових частин 3029 та 3058 було проведено польовий вихід з тактико-спеціальними заняттями підрозділів протиповітряної оборони Південного ОТО.
У ході занять гвардійцями відпрацьовано прикриття підрозділів військових частин під час ведення маневреної оборони. Особовий склад відпрацьовував мобільність, майстерність володіння тактичними прийомами ведення протиповітряного бою, злагодженість дій особового складу і практичні навички під час організації та здійснення маневрів підрозділами на запасні позиції, маскування стартових (вогневих) позицій, введення противника в оману.
За наказом керівника навчань підрозділи ППО зі штатним озброєнням і військовою технікою здійснили раптове переміщення у визначений (умовний) район, де і виконували навчально-бойові завдання. На полігоні зенітні ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали підготовку та ведення протиповітряного бою в новому (умовному) районі, здійснили півсотні навчально-залікових пусків ракет по повітряних цілях. Залишення вогневих позицій, приховане переміщення і повернення в місце дислокації проведено в строки та порядку, який виключав можливий удар супротивника по позиціям та установкам ППО.
Під час відпрацювання заходів бойової підготовки, підрозділи протиповітряної оборони підтвердили можливість прихованого переміщення у заданий район, організації бойових позицій і знищення повітряних цілей у межах заявлених строків та ефективності бойової техніки.
#3029NGU