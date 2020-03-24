Які штрафні санкції не застосовуються до 31 травня?

Відповідно до Закону України №533-ІХ не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по 31 травня 2020 року. Санкції застосовуватимуться лише за:
– порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії;
– відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
– порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;
– порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.
Також з 1 березня по 31 травня платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.
Штрафні санкції з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня тимчасово не застосовуються за наступні порушення:
– несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
– неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
– несвоєчасне подання звітності до податкових органів.
Якщо за несвоєчасне подання звітності вже був накладений штраф, то за повторне таке порушення вчинене щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня, штраф не застосовується.
Крім того, з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.
Ці норми встановлені Законом України від 17.03.2020р. №533-ІХ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)”.
Головне управління ДПС у Запорізькій області