Компанія Huawei спільно з Deloitte опублікувала дослідження «Роль 5G в боротьбі з COVID-19: Можливості для вдосконалення системи охорони здоров’я в різних країнах»

Компанія Huawei спільно з Deloitte опублікували дослідження «Роль 5G в боротьбі з COVID-19: Можливості для вдосконалення системи охорони здоров’я в різних країнах». У документі проаналізовано приклади контролю поширення та лікування коронавирусной інфекції COVID-19 в Китаї, що дозволяє визначити, які дані найбільш затребувані ключовими стейколдерамі під час надзвичайних ситуацій. Також зазначається, що технічні можливості мережі 5G, зокрема висока пропускна здатність і низька затримка сигналу, можуть підвищити ефективність профілактики і лікування захворювань, сприяти цифровий трансформації системи охорони здоров’я в різних країнах.
У звіті підкреслюється, що в умовах глобалізації, високої мобільності населення, складного характеру потреб, ефективна комунікація та обмін даними стають надзвичайно важливими для уникнення масштабного інфікування людей і контролю над спалахами хвороб.
На підставі аналізу типового застосування 5G для тепловізорів, «розумних» машин швидкої допомоги з моніторингом 4K HD, платформи дистанційних медичних консультацій, в публікації зроблено висновок, що висока швидкість та низька затримка сигналу 5G дозволяють ефективніше передавати дані під час епідемій, а також розширюють можливості для вивчення нових методів лікування. В результаті система охорони здоров’я виграла від скорочення часу реагування, ефективного моніторингу стану здоров’я пацієнтів, збору і аналізу даних, дистанційної взаємодії та розподілу ресурсів. Також це дозволяє в майбутньому створити цифрову, інноваційну платформу для швидкого реагування на надзвичайні ситуації.
Додатки на базі 5G технологій, які використовуються для контролю над епідеміями, також можуть сприяти розробці більш ефективної моделі управління «Розумне місто». Можливість передачі даних за допомогою 5G може використовуватися в різних сферах управління міським плануванням, в тому числі проектування дорожнього руху, «розумної» системи громадської безпеки та захисту навколишнього середовища, а також мотивувати органи місцевої влади вивчати інноваційні моделі управління населеними пунктами. Успіх додатків на базі 5G технологій в сфері системи охорони здоров’я також може надихнути бізнес з інших галузей використовувати популярність 5G і відкрити для себе нові технологічні додатки.
Аліна Севастюк, менеджер зі зв’язків з громадськістю ТОВ «ХУАВЕЙ УКРАЇНА»,