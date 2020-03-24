Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

 

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання)
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)
  • Київська область – 5 випадків
  • Донецька область – 1 випадок
  • Дніпропетровська область – 2 випадки
  • Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний)
  • Львівська область -2 випадки
  • Тернопільська область – 1 випадок
  • Черкаська область – 1 випадок
  • м. Київ – 29 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 березня 2020 року до Центру надійшло 114 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

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Міністерство охорони здоров’я України

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