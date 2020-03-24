ПДВ: запорізькі платники спрямували до держбюджету 647 мільйонів

За два місяці поточного року запорізькі суб’єкти господарювання сплатили до державного бюджету 647 мільйонів 300 тисяч гривень податку на додану вартість (без показників великих платників податків Запорізького управління Офісу ВПП ДПС). Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, підприємства і підприємці збільшили сплату, порівняно з показниками аналогічного періоду минулого року, майже на 100 мільйонів або на 18 відсотків.
Більшу половину надходжень забезпечили представники бізнесу обласного центру – 355 мільйонів, що на 39 мільйонів більше, ніж торік. Платники м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів спрямували 44,6 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 42,4 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 31,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 31,5 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 28,4 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 26,5 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 24 мільйони тощо.
Станом на 1 березня у податковій службі регіону зареєстровано 10405 платників ПДВ (9457 юридичних осіб і 948 фізичних осіб-підприємців), що на 565 більше, ніж на аналогічну дату минулого року.
Головне управління ДПС у Запорізькій області