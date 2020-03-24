Перелік адмінпослуг, які надаватимуться в ЦНАП під час карантину

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин та низка інших обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу. Водночас державні органи продовжують роботу задля задоволення потреб населення.
Зокрема, Мінцифри підготувало перелік адміністративних послуг, які можна отримати у ЦНАП за невідкладних обставинах під час карантину. Оскільки неможливість отримати певні послуги позбавляє громадян здатності реалізовувати свої права та підтримувати належний рівень життя. Відповідну постанову було ухвалено Кабінетом Міністрів 20 березня.
Інші адмінпослуги надаватимуться з урахуванням епідеміологічної обстановки на відповідній території.
Водночас Мінцифри закликає громадян України утриматися від відвідування ЦНАП та інших надавачів послуг у період карантинних заходів без нагальної потреби або при симптомах ГРВІ, грипу чи коронавірусу.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП під час карантину:
- оформлення паспорта громадянина України;
- вклеювання фотокартки до паспорта при досягненні 25 чи 45 років;
- комплексна послуга єМалятко для батьків новонароджених;
- видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, параметри яких перевищують нормативні;
- погодження маршрутів руху транспорту під час перевезення небезпечних вантажів;
- реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, що належать закладам охорони здоров’я або у зв’язку з втратою техпаспорту;
- видача посвідчень водія замість втраченого чи викраденого;
- державна реєстрація народження фізичної особи та її походження;
- державна реєстрація смерті;
- субсидія на оплату житлово-комунальних послуг;
- оформлення пільг на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу;
- оформлення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме;
- оформлення винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”;
- оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тим, хто не застрахований у системі державного соціального страхування;
- оформлення допомоги при народженні, усиновленні дитини, на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, чи самотнім матерям;
- реєстрація чи зняття місця проживання, видача довідки про реєстрацію;
- оформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою.