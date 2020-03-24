В Запорізькій області епідемія туберкульозу: врятуємо дітей, хворих на туберкульоз!

До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом в Запорізькій області проблема боротьби з туберкульозом актуальна, як ніколи.
В Запорізькій області найвищий рівень захворюваності серед туберкульозу серед дітей та п’яте місце за рівнем захворюваності серед дорослого населення в Україні, що фактично є епідемією туберкульозу. В нашій області вперше за 8 років зафіксовані дві дитячих смерті. Тому питання лікування та реабілітації дітей, хворих на туберкульоз, для Запорізької області є надвичайно важливим.
Дитяче відділення обласного протитуберкульозного диспансеру на даний момент переповнене, потреби в лікуванні дітей більші, ніж є можливість забезпечити це лікування. Як правило, це діти з малозабезпечених або навіть асоціальних родин, де батьки не завжди можуть їм допомогти. Дитячий санаторій для реабілітації дітей після тривалого лікування – від 6 до 24 місяців, знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Червонополянська 1а. В рамках реформи медичної сфери стає структурним підрозділом обласного туберкульозного диспансеру. Завдяки підтримці міжнародної спільноти в рамках гуманітарної допомоги Україні (німецька організація «GIZ») відремонтовано 9 класних кімнат, в яких створені всі умови для ефективного навчання дітей та реабілітації після лікування. Але, на жаль, сьогодні не вистачає 7 мільйонів гривень на рік, для того, щоб це відділення запрацювало.
20 громадських організацій Запорізької області, в тому числі Запорізький благодійний фонд «Єдність «за майбутнє» звернулися до депутатів Запорізької міської ради, Запорізької обласної ради, керівництва міста та області з проханням вирішити цю проблему та знайти можливість профінансувати програму реабілітації дітей, хворих на туберкульоз. Звернення можна переглянути на Facebook-сторінці Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»
https://www.facebook.com/ZaporizhzhiaCharitableFoundationYednistZaMaibutne/
Статистика: За даними центру громадського здоров’я МОЗ України, в січні 2020 року було зареєстровано 1 945 випадків туберкульозу, а 18 472 особи проходили лікування.
Оксана Дроздовська
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.