З 18 березня по 31 травня податківці не проводитимуть більшість перевірок

Законом України №533 встановлено мораторій на проведення податковими органами документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 31 травня 2020 року (крім документальних позапланових перевірок з підстав, визначених п.п. 78.1.8 ст. 78 ПКУ – відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємним значенням ПДВ більше 100 тис. грн).
Інформація про перенесення документальних планових перевірок, які відповідно до плану-графіку їх проведення мали розпочатися у періоді з 18 березня по 31 травня, та на день набрання чинності Закону №533 не були розпочаті, включається до оновленого плану-графіку, який буде оприлюднено на офіційному веб-сайті ДПС до 30 березня.
Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31 травня.
Крім того, встановлено мораторій на документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ на період з 18 березня по 18 травня 2020 року.
Нагадаємо, ці норми встановлені Законом України від 17.03.2020р. №533-ІХ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)”.
Головне управління ДПС у Запорізькій області