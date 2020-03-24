Запорізькі підприємці поповнили бюджети громад на 214 мільйонів гривень

Запорізькі підприємці поповнили бюджети громад на 214 мільйонів гривень

За два місяці 2020 року до місцевих бюджетів Запорізького регіону від фізичних осіб-підприємців надійшло 214 мільйонів 200 тисяч гривень єдиного податку. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, рівень надходжень перевищив минулорічний майже на 21 мільйон або на 10,7 відсотка.

Зростання показників зафіксовано на всіх територіях, зокрема, суб’єкти малого і середнього підприємництва обласного центру спрямували до скарбниці 138,5 мільйона, мелітопольські і веселівські – 22,5 мільйона, бердянські і приморські – 16,8 мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 6,5 мільйона, василівські та михайлівські – 5,2 мільйона. Від підприємців Запорізького району надійшло 5 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 4,9 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 4,6 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів 4,2 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів 3,4 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 2,8 мільйона.

Станом на початок березня у Запорізькій області зареєстровано 71500 фізичних осіб-підприємців, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість ФОПів зросла на 4340. Зокрема, 49435 із них перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок, 20894 обрали загальну систему, 1171 – займаються незалежною професійною діяльністю.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

Економіка