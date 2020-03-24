Запорізькі підприємці поповнили бюджети громад на 214 мільйонів гривень

За два місяці 2020 року до місцевих бюджетів Запорізького регіону від фізичних осіб-підприємців надійшло 214 мільйонів 200 тисяч гривень єдиного податку. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, рівень надходжень перевищив минулорічний майже на 21 мільйон або на 10,7 відсотка.
Зростання показників зафіксовано на всіх територіях, зокрема, суб’єкти малого і середнього підприємництва обласного центру спрямували до скарбниці 138,5 мільйона, мелітопольські і веселівські – 22,5 мільйона, бердянські і приморські – 16,8 мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 6,5 мільйона, василівські та михайлівські – 5,2 мільйона. Від підприємців Запорізького району надійшло 5 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 4,9 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 4,6 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів 4,2 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів 3,4 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 2,8 мільйона.
Станом на початок березня у Запорізькій області зареєстровано 71500 фізичних осіб-підприємців, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість ФОПів зросла на 4340. Зокрема, 49435 із них перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок, 20894 обрали загальну систему, 1171 – займаються незалежною професійною діяльністю.
Головне управління ДПС у Запорізькій області