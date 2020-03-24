Запорізькі ЦОПи тимчасово працюватимуть за скороченим графіком(оновлено)

У період карантину з метою профілактики, запобігання поширення та мінімізації інфікування корона вірусом для центрів обслуговування платників податків запроваджено тимчасовий режим роботи за скороченим графіком.
Крім того, відповідно до наказу ГУ ДПС у Запорізькій області в місцях прийому відвідувачів, де центри обслуговування платників не створено (управління податкових сервісів та контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Запорізькій області) режим роботи встановлено з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. з обідньою перервою, та технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хвилин.
Центри обслуговування у м. Запоріжжя та області працюватимуть за наступним графіком (з обідньою перервою та технічними перервами):
– ЦОП Олександрівської ДПІ – з 10-00 до 16-00;
– ЦОП Вознесенівської ДПІ – з 10-00 до 16-00;
– ЦОП Бердянської ДПІ – з 10-00 до 16-00;
– ЦОП Приморської ДПІ – з 10-00 до 13-00;
– ЦОП Пологівської ДПІ – з 10-00 до 16-00;
– ЦОП Оріхівської ДПІ – з 10-00 до 16-00;
– ЦОП Гуляйпільської ДПІ – з 10-00 до 13-00;
– ЦОП Токмацької ДПІ – з 10-00 до 16-00;
– ЦОП Чернігівської ДПІ – з 10-00 до 13-00;
– ЦОП Василівської ДПІ – з 10-00 до 13-00;
– ЦОП Мелітопольської ДПІ – з 10-00 до 16-00;
– ЦОП Веселівської ДПІ – з 10-00 до 13-00;
– ЦОП Якимівської ДПІ – з 10-00 до 16-00;
– ЦОП Приазовської ДПІ – з 10-00 до 16-00;
– ЦОП Енергодарської ДПІ – з 10-00 до 16-00;
– ЦОП Вільнянської ДПІ – з 10-00 до 16-00;
– ЦОП Новомиколаївської ДПІ – з 10-00 до 16-00;
– ЦОП Запорізької ДПІ – з 10-00 до 13-00.
Ознайомитись з Наказом ГУ ДПС у Запорізькій області від 18.03.2020р. №834 “Про тимчасовий режим роботи на період карантину” можна за посиланням: https://zp.tax.gov.ua/data/normativ/000/003/74482/GU_834.pdf.
Головне управління ДПС у Запорізькій області