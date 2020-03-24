Збройні Сили України захищають своїх громадян на всіх фронтах

Сьогодні вночі військово-транспортний літак Мелітопольського авіаційного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України Іл-76МД доправив в аеропорт «Бориспіль» з Китайської Народної Республіки життєво важливий для України вантаж.
“Наш військовий борт привіз тест-системи для визначення коронавірусної інфекції. Крім того, доставлено засоби індивідуального захисту”, – прокоментував начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування медичних сил підполковник медичної служби Сергій Моргун.
За його словами, у Китай борт Повітряних Сил Збройних Сил України вилетів 20 березня. У Гуанчжоу військовий екіпаж літака став живим ланцюгом, допомагаючи китайському персоналу якомога швидше здійснити завантаження. Пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України вже не вперше беруть участь в гуманітарних рейсах та місіях.
“Ця партія медичного вантажу, яка прибула до України з Китаю за допомогою військових, є черговим підтвердженням того, що Збройні Сили України продовжують захищати своїх громадян на всіх фронтах”, – додав Сергій Моргун.