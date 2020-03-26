До уваги продавців підакцизної продукції!

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, які реалізують підакцизну продукцію, що на час карантину документи на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, зберігання пального та роздрібну торгівлю пальним подаються до спеціальної скриньки канцелярії ГУ ДПС у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний,166.
Звертаємо увагу на оформлення документів (повинні бути скріплені (степлером), крім того, на заяві слід вказувати контактні дані (номер мобільного телефону).
Видача ліцензій буде здійснюватися після завершення заходів, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Контактний телефон: (061) 224-67-40.
Головне управління ДПС у Запорізькій області