ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВЖЕ 8 ВИПАДКІВ КОРОНАВІРУСУ

У Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації повідомляють про поширення на території області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.
На сьогодні в Запорізькій області зафіксовано вже вісім випадків COVID-19. Пацієнтів ізольовано, вони перебувають під наглядом лікарів. Їх стан оцінено лікарями як середньої тяжкості.
Визначено всіх осіб, з якими контактували захворілі. Усі вони ізольовані або самоізольовані і знаходяться під медико-санітарним наглядом.
Усього у Запорізькій області з підозрою на коронавірус знаходяться 10 осіб, дев’ять з них находяться в інфекційних стаціонарах, один – в ізоляції вдома під наглядом медичних працівників первинної ланки.
В регіоні 759 ліжок в інфекційних стаціонарах, 58 інфекційних боксів та 41 мельцеровський бокс в закладах охорони здоров’я. В області працюють 112 лікарів-інфекціоністів, з них 22 дитячих. На випадок потреби проведення інтенсивної терапії в області є 117 апаратів штучної вентиляції легень.
Медики наголошують: специфічної терапії не існує, лікування коронавірусу симптоматичне.
До цього медичні працівники пройшли навчання з питань дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCOV. Аналогічні семінари проведено в усіх закладах охорони здоров’я області.
На початку березня відбулось обласне спеціалізоване тренування щодо дій під час виявлення гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом 2019-пСоV. Участь у тренуванні взяли керівники трьох обласних закладів охорони здоров’я, фахівці Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, Запорізької міської ради, міських відділів охорони здоров’я, лікарень м. Запоріжжя, опорних лікарень госпітального округу Запорізької області, ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України», працівники аеропорту.
Епідеміологи звертаються до громадян! Важливо виконувати основні заходи безпеки: мити руки, використовувати антисептик, уникати дотиків до свого обличчя, дезінфікувати особисті речі (мобільні телефони, планшети тощо), тримати дистанцію 1,5 метри від інших людей, зокрема тих, хто кашляє, уникати скупчення людей, не вживати сире м’ясо, зміцнювати імунітет.
Якщо маєте симптоми: кашель, підвищена температура, утруднене дихання, протягом 14 днів Ви перебували у країні, де зафіксовано COVID-19, невідкладно зверніться до сімейного лікаря.
З будь-яких питань можна звертатись на цілодобову гарячу лінію за номером: 0-800-503-508.
За інформацією zoda.gov.ua