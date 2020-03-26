Права людини та демократія: прагнучи гідності та рівності у всьому світі

25 березня Європейська Комісія та Високий представник ЄС визначили пріоритети та подальші дії у сфері прав людини та демократії. Вони ухвалили спільне Повідомлення та План дій ЄС з прав людини та демократії на 2020-2024 роки. Окрім того, вони висунули спільну пропозицію до Ради ЄС, аби вона проголосувала кваліфікованою більшістю за питання, що підпадають під дію Плану дій. Така пропозиція відображає стратегічну важливість Плану дій. Він спрямований на сприяння швидшому та ефективнішому прийняттю рішень у сфері прав людини та демократії.
Геополітичні зміни, перехід до цифрової ери, погіршення стану навколишнього середовища та зміна клімату є серйозними проблемами. Водночас вони можуть сприяти позитивній трансформації до більш демократичного та інклюзивного суспільства. Сьогоднішні пропозиції визначають кроки ЄС та його країн-членів до впровадження нових реалій та спільних дій згідно із засадничими цінностями Євросоюзу.
Жозеп Боррель, Високий представник ЄС/Віцепрезидент Європейської Комісії, сказав таке: “Кризові ситуації, як-от пандемія коронавірусу, яку ми зараз переживаємо, є особливими викликами ефективному дотриманню та захисту прав людини. Вони випробовують наші демократії на міцність. Це можливість для Європи відстоювати свої цінності та інтереси. Нам потрібні сміливість та амбіції, аби разом подолати випробування. Сьогодні ми пропонуємо амбітний план захисту прав людини та демократії у всьому світі, який використовуватиме усі наші ресурси швидше та ефективніше».
Ґрунтуючись на досягненні попередніх Планів дій, новий План дій визначає пріоритети та ключові дії на подальші п’ять років та зобов’язується забезпечити значнішу роль ЄС у просуванні та відстоюванні прав людини та демократії у всій зовнішній діяльності. План дій має п’ять напрямів:
● захист та розширення можливостей і прав осіб;
● побудова стійких, інклюзивних та демократичних суспільств;
● сприяння глобальній системі прав людини та демократії;
● використання можливостей та вирішення проблем, спричинених використанням нових технологій;
● досягнення результатів завдяки спільній роботі.
Ці п’ять напрямів дії слугуватимуть основою для оперативних заходів на національному, регіональному та багатосторонньому рівнях з урахуванням місцевих обставин та особливостей. Аби це стало можливим, ЄС використовуватиме широкий спектр політики та інструментів, які є в його розпорядженні, для просування та захисту прав людини, демократії та верховенства права.
Діючи швидше
Повідомлення і новий План дій з прав людини та демократії супроводжуються спільною пропозицією до Ради ЄС. Вона відображає стратегічну важливість Плану дій та має на меті сприяти швидшому та ефективнішому процесу прийняття рішень. У разі згоди, Європейська Рада одностайно ухвалить План дій з прав людини та демократії як політику Євросоюзу, яка є стратегічним інтересом. Це означатиме, що в майбутньому Рада ЄС може діяти кваліфікованою більшістю у питаннях, що підпадають під новий План дій. Це було би кроком до більш стратегічного та впевненого ЄС.
Подальші кроки
Спільне Повідомлення, План дій ЄС з прав людини та демократії (2020-2024 роки) та супровідна спільна пропозиція будуть передані до Ради ЄС та Європейського Парламенту. Рада ЄС повинна здійснити подальші кроки щодо ухвалення Плану дій Євросоюзу, включно із пропозицією до Європейської Ради ухвалити його як політику ЄС, яка є стратегічним інтересом.
Докладніше
Попри значний прогрес, якого вже було досягнуто, потрібно звернути увагу на опір універсальності та неподільності прав людини та регрес демократії. Окрім того, нові технології виходять на перший план. Це створює як можливості, так і загрози. Наприклад, цифрові технології можуть сприяти дотриманню прав людини та демократизації. Водночас неправомірне використання нових технологій створює ризик посилення контролю, моніторингу та репресій. Глобальні екологічні проблеми також впливають на захист прав людини.
ЄС залишається непохитним захисником прав людини та демократії. У 2012 році ЄС ухвалив Стратегічні рамки з прав людини та демократії. Цей документ спрямований на визначення принципів, цілей та пріоритетів, розроблених для підвищення ефективності та послідовності політики ЄС у сфері прав людини та демократії. Для втілення цих рамок Євросоюз ухвалив два Плани дій у 2012 та 2015 роках.
З моменту прийняття Стратегічних рамок ЄС з прав людини та демократії у 2012 році, перших двох Планів дій ЄС з прав людини та демократії (2012-2014 та 2015-2019 роки), призначення першого Спеціального представника ЄС з прав людини у 2012 році та формування висновків Ради ЄС щодо демократії у 2019 році Євросоюз став більш скоординованим, активним, помітним та ефективним у своїх взаємодіях з країнами з-поза його меж, а також більш чітко залученим на багатосторонньому рівні.
Додаткова інформація:
Спільне Повідомлення, План дій ЄС з прав людини та демократії на 2020-2024 роки
Спільна пропозиція щодо рекомендації Ради ЄС до Європейської Ради
Додаток до спільної пропозиції щодо рекомендації Ради ЄС до Європейської Ради