Режим надзвичайної ситуації по всій території України: що це означає?

Режим надзвичайної ситуації по всій території України: що це означає?

Режим надзвичайної ситуації не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози.

 

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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