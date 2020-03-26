Режим надзвичайної ситуації по всій території України: що це означає? 26.03.2020 Режим надзвичайної ситуації не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози. Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Важливо