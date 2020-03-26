Центри обслуговування платників податків Запорізької області в умовах надзвичайної ситуації надаватимуть адмінпослуги в онлайн режимі

На період запровадження надзвичайної ситуації та введенням додаткових обмежувальних заходів на території Запорізької області, направлених на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, Центри обслуговування платників податків працюватимуть за окремим графіком в режимі онлайн.
Для надання невідкладних послуг прийом платників відбувається за попереднім записом у разі гострої необхідності за телефонами:
– ЦОП Олександрівської ДПІ – (061) 212-44-79;
– ЦОП Вознесенівської ДПІ – (061) 227-06-60;
– ЦОП Бердянської ДПІ – (06153) 3-84-06, 050-484-39-01;
– ЦОП Приморської ДПІ – 050-534-21-73;
– ЦОП Пологівської ДПІ – (06165) 2-38-06;
– ЦОП Оріхівської ДПІ – 099-46-34-811;
– ЦОП Гуляйпільської ДПІ – 066-350-82-63;
– ЦОП Токмацької ДПІ – (06178) 2-76-58;
– ЦОП Чернігівської ДПІ – 099-964-72-66;
– ЦОП Василівської ДПІ – (06175) 7-32-98;
– ЦОП Мелітопольської ДПІ – (0619) 42-65-21;
– ЦОП Веселівської ДПІ – 096-779-78-46;
– ЦОП Якимівської ДПІ – (06131) 6-13-67, 066-496-75-57, (06131) 9-12-27;
– ЦОП Приазовської ДПІ – 099-750-52-27;
– ЦОП Енергодарської ДПІ – (06139) 6-04-15;
– ЦОП Вільнянської ДПІ – (06143) 4-24-67;
– ЦОП Новомиколаївської ДПІ – 066-928-91-36;
– ЦОП Запорізької ДПІ – (061) 212-40-29.
До невідкладних послуг належать, зокрема:
– видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
– внесення до паспорта громадянина Украйни (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Для дистанційного отримання податкових сервісів радимо запорізьким платникам користуватися Електронним кабінетом: https://cabinet.tax.gov.ua.
Головне управління ДПС у Запорізькій області