У Токмаку під час пожежі чоловік загинув, жінку – врятували

24 березня о 21:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння вул. Івченка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горить крісло та домашні речі на загальній площі 6 кв.м.
Під час ліквідації пожежі бійці ДСНС вивели на свіже повітря 71-річну жінку та виявили тіло 73-річного чоловіка без ознак життя. Врятовану каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.
О 21:52 вогнеборці локалізували загорання, а о 22:30 – повністю ліквідували.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.