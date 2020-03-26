У Вільнянську рятувальники ліквідували пожежу у покинутій господарчій споруді

24 березня о 18:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Дніпровська.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить покинута господарча споруда на загальній площі 12 кв.м.
О 18:27 вогнеборці локалізували пожежу, а о 18:55 повністю ліквідували, провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.