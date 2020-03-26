У Запоріжжі вогнеборці ліквідували пожежу в гаражі

24 березня о 15:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Верхоянська у Шевченківському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить гараж та два автомобіля в середині на загальній площі 54 кв.м.
О 15:22 вогнеборці локалізували займання, а о 15:41 – повністю ліквідували
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.