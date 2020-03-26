В ефірі UA: Українське радіо Запоріжжя виходитиме програма «Будьте здорові»

25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.
В умовах консолідації зусиль країни для подолання коронавірусної інфекції COVID-19, UA: Українське радіо Запоріжжя запровадило тимчасову п’ятихвилинну програму «Будьте здорові». Як передається захворювання, хто входить до групи ризику, як захиститися від вірусних інфекцій, наскільки COVID-19 небезпечний, що варто знати про самоізоляцію під час карантину – відповіді на ці та багато інших питань, що стосуються коронавірусу та протидії його розповсюдження, будуть звучати у програмі.
«Ми намагаємося оперативно донести нашим слухачам збалансовану і достовірну інформацію для того, аби зменшити соціальне й емоційне напруження через ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції в Україні, і Запорізькій області зокрема. Зважаючи на те, що вихід програми в ефір є щоденним, є можливість внести корективи у зв’язку з появою нової інформації, яка є актуальною саме на цей день», — говорить продюсерка Українського радіо Запоріжжя Людмила Долженко.
Слухайте оперативну інформацію про ситуацію в Запоріжжі і області, поради лікарів і психологів у щоденних випусках програми «Будьте здорові» у будні о 12:50 і 17:55 (повтор) і щосуботи-щонеділі – о 12:10 і 17:50 (повтор).
Джерело: UA: ЗАПОРІЖЖЯ