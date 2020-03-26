За об’єкти нерухомості запоріжці сплатили майже 23 мільйони

До місцевих бюджетів Запорізького регіону з початку року надійшло 22 мільйони 804 тисячі гривень податку на нерухоме майно. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, який підкреслив, що порівняно з минулим роком надходження зросли на 17,3 відсотка, додатково скарбниці отримали 3,4 мільйона.
Зокрема, від компаній, установ і організацій надійшло 19,6 мільйона, що на 2,2 мільйона більше, ніж торік, від громадян – 3,2 мільйона, збільшення до показників січня-лютого 2019 року склало 1,2 мільйона.
Традиційно найбільші суми сплатили власники нерухомості м. Запоріжжя – 8,3 мільйона (+1,2 мільйона), до бюджетів м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів спрямовано 3,2 мільйона, Якимівського і Приазовського районів – 2,8 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 1,9 мільйона, Запорізького району – 1,3 мільйона, майже стільки ж – Вільнянського і Новомиколаївського районів тощо.
Станом на початок березня у Запорізькій області нараховується 27124 фізичні та 3894 юридичні особи-платники податку на нерухомість. На даний час фахівці податкової служби сформували громадянам 6306 повідомлень-рішень про суми нарахованого податку. СГД-юридичні особи самостійно нараховують, декларують та сплачують податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно.
Головне управління ДПС у Запорізькій області