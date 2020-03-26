Запорізькі автовласники поповнили місцеві бюджети на 1,4 мільйона

У січні-лютому до запорізьких місцевих бюджетів надійшло 1 мільйон 446 тисяч гривень транспортного податку. Це майже на сто тисяч або на сім відсотків більше, ніж було сплачено за два місяці 2019 року. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський.
Так, від підприємств і установ регіону надійшло 1 мільйон 135 тисяч, від громадян – 311 тисяч.
Зокрема, міський бюджет м. Запоріжжя отримав майже 700 тисяч, мелітопольські і веселівські власники елітних автівок спрямували 194 тисячі, оріхівські та гуляйпільські – 163 тисячі, бердянські і приморські – 92 тисячі, пологівські, більмацькі та розівські – 88 тисяч тощо.
На даний час на території області зареєстровано 119 СГД-юридичних осіб-платників транспортного податку, щодо фізичних осіб, то податкова служба сформує їм відповідні повідомлення-рішення про сплату податку.
Нагадаємо, з переліком легкових автомобілів, за які необхідно сплачувати податок, можна ознайомитись на сайтах Державної податкової служби (http://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html) та Мінекономрозвитку (http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA).
Головне управління ДПС у Запорізькій області