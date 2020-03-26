Збалансовані новини без маніпуляцій про коронавірус та карантин - на Суспільному Запоріжжя
25 березня у Запорізькій області оголошено режим надзвичайної ситауції через коронавірус. По данним на ранок 25 березня у регіоні підтверджено 4 випадки захворювання на коронавірус. Команда Суспільного у Запоріжжі продовжує інформувати про поширення COVID – 19 та карантинні заходи.
“У такі часи надзвичайно важливо, щоб українці отримували максимум оперативної, правдивої та збалансованої інформації – без паніки та фейків. Тому Суспільний мовник Запоріжжя всі свої зусилля спрямував не лише на висвітлення поточної ситуації із поширенням коронавірусної інфекції в Запорізькій області, а й на просвітницьку роботу щодо того, що таке коронавіруси, як вони пошируються, як можа запобігти пандемії. Ми пояснюємо у своїх телевізійних та радіопрограмах, заспокоюємо, даємо експертні думки імунологів, епідеміологів, юристів, економістів, лікарів. Ми розказуємо про те, як живуть люди на карантині, намагаємося показати, що самоізоляція та соціальне дистанціювання – не вирок і не кінець життя. Так, пандемія та CОVID-19 зараз є головною темою для нас, але ми розкриваємо її з різних боків, надаючи максимум інформації нашій аудиторії”, – пояснила продюсерка UA: ЗАПОРІЖЖЯ Наталія Андреєва.
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Випуски новин на UA: ЗАПОРІЖЖЯ — о 13:30, 17:00, 19:00 та 20:30, на Українському радіо Запоріжжя — о 12:10, 17:10 та 20:10.
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Нагадаємо, станом на 25 березня в Україні лабораторно підтвердили 113 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.