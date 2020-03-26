Зміни з ЄСВ: що необхідно знати підприємцям?

Підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, медичну, юридичну, адвокатську, нотаріальну) тимчасово звільняються від нарахування та сплати ЄСВ, за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року за себе.
Рішення про сплату єдиного соціального внеску за ці періоди вони приймають самостійно. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску.
Крім того, з 1 березня по 30 квітня тимчасово не застосовуються штрафні санкції за наступні порушення:
– несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) ЄСВ;
– неповна сплата або несвоєчасна сплата суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
– несвоєчасне подання звітності до податкових органів. Якщо за несвоєчасне подання звітності вже був накладений штраф, то за повторне порушення, вчинене щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року, штраф не застосовується.
Також з 1 березня по 30 квітня платникам ЄСВ не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.
Нагадаємо, дані норми встановлені Законом України від 17.03.2020р. №533-ІХ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)”.
Головне управління ДПС у Запорізькій області