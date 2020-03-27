Ринок праці Запорізької області

Станом на 27 березня 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,1 тис. осіб, з них 14,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 27 березня 2020 року – 1599 одиниць (у м. Запоріжжі – 773 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 11 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку березня 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 99 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 155 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.