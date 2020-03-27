Служба пробації Запоріжжя отримує допомогу від надійних партнерів

У боротьбі з коронавірусом, як кажуть, кожна маска чи дезінфектори для рук на вагу здоров’я. По допомогу для вирішення зазначеного питання керівники органів пробації Запорізької області звернулися до органів державної влади та неурядових організацій – партнерів служби пробації. І відповідь уже не забарилася.
Так, спеціалісти Благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» у приміщенні Комунарського підрозділу пробації м. Запоріжжя розповіли засудженим про правила поводження під час карантину та роздали медичні маски. На прохання Михайлівського районного сектору з питань пробації у Запорізькій області Комунальне підприємство «Михайлівський комунгосп» провів дезінфекцію приміщень, які використовує сектор пробації. А Кам’янсько-Дніпровський міськрайонний відділ цієї ж області отримав від Енергодарьскої міської ради Запорізької області 35 масок-респіраторів. При цьому, місцева влада пообіцяла найближчим часом надати ще таку ж допомогу. У м. Мелітополі працівники Мелітопольського міськрайонного відділу пробації отримали допомогу від надійних партнерів Благодійна організація «Благодійний фонд «Все можливо» у вигляді захисних масок, гумових рукавичок та розчину для дезінфекції.
Сподіваємося, що органи місцевого самоврядування з розумінням поставляться до наявних проблем та підтримають органи пробації на місцях, де спільно є відповідальними перед громадою за безпеку, життя та здоров’я людей.
Філія Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області