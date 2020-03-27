Запорізькі податківці надали понад 26 тисяч адмінпослуг

У січні-лютому 2020 року до запорізьких податківців за адміністративними послугами звернулися 26161 платник податків. Більшість податкових сервісів їм було надано у Центрах обслуговування платників – 25970.
Популярними серед адмінпослуг традиційно залишаються видача відомостей з державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми і джерела виплачених доходів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків, внесення до паспортів громадян відмітки про наявність права здійснювати платежі за номером паспорту, а також реєстрація касової техніки, книг обліку розрахунковий операцій та розрахункових книжок.
Також упродовж двох місяців у державному реєстрі фізичних осіб було зареєстровано 2802 громадянина, зокрема 172 іноземця.
Звертаємо увагу представників бізнесу та мешканців регіону, що на період надзвичайної ситуації на території Запорізької області Центри обслуговування платників податків працюють в режимі онлайн за окремим графіком. Докладна інформація – за посиланнями:
https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/413253.html;
https://www.facebook.com/tax.zaporizhzhya/posts/230384621680648.
Крім того, ми радимо користуватися дистанційними сервісами ДПС:
– Електронний кабінет: https://cabinet.tax.gov.ua;
– Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс: http://zir.tax.gov.ua;
– контакт центр ДПС: 0800 501 007 (з 10.00 до 17.00 (крім суботи, неділі та святкових днів), idd@tax.gov.ua.
Головне управління ДПС у Запорізькій області