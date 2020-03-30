Бліц-опитування: Як змінилося ваше життя на карантині? Чи є у вас можливість дотримуватися самоізоляції?

Олександр Глухов, художник:
-Ізоляція, звісно, потрібна, але мені треба працювати та заробляти на життя. Маю замовлення, тому вихожу на проспект, аби писати картину на пленері. Ось маски, на жаль, не маю. Хоча може це і добре, бо заважатиме працювати.
Ірина Крикуненко, село Широке, бібліотекарка:
-На роботу зараз не ходимо, клуб закрито. Працюємо на городі, нудьгувати не маю часу. Чоловік працює в місті, їх возять власним транспортом. Ну, а ми, якщо треба, в місто, добираємось на попутках. Телевізор не дивлюсь, тому настрій бадьорий.
Олександр Стельмах, тренер у комунальному закладі «Центр туризму» ЗОР.
– Дотримуюсь самоізоляції, виконую всі потрібні вимоги карантину. Але планую влітку нові цікаві велосипедні походи та подорожі на човнах для дітей, які навчаються у нашому центрі.
Петро Кралев, село Лисогірка, краєзнавець:
– Ми навіть за хвіртку не виходимо. Все, що треба для життя, у нас є вдома: кози, кури, гуси. Хліб також печемо самі. Пораємся весь день на городі, з виноградом багато роботи. На вихідні приїздять діти з міста допомогти по хазяйству. Якщо є вільна хвилина, то пишу статті по краєзнавству.
Ольга Горлова, завідувачка клубом, смт Кам’яне:
-Клуб, звісно, закритий, бо карантин, але життя не зупинилася. Зараз працюю у сільраді. Настрій досить бадьорий. У вільний час встигла посадити у себе на городі все, що треба. На жаль, ранню абрикосу прихватило заморозком, квіти осипалися усі.