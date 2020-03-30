Рекрутинг у службі зайнятості: оперативно та якісно

Рекрутинг у службі зайнятості: оперативно та якісно

Вже більше двох років фахівці Запорізької служби зайнятості надають роботодавцям та шукачам роботи послуги з підбору персоналу по типу рекрутинга.

Варто уваги, що люди, які не перебувають на обліку, теж користуються  інформацією  фахівців з рекрутингу,  охоче погоджуються на співбесіду з роботодавцем та успішно працевлаштовуються.

 

Зауважим, що під час карантину стратегічно важливі підприємства продовжують свою роботу та потребують кадри. Робота є!!!

Фахівці відділу рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Запорізького обласного центру зайнятості  завжди радо готові допомогти у підборі роботи, який, доречі, здійснюється дистанційно.

А  для роботодавців у нас є  досить цікава база резюме.

Звертайтесь зі своїми питаннями, надсилайте резюме або запити на підбір персоналу.

Ми працюємо, щоб працювали ви!

Для зв’язку з нами використовуйте електронну пошту rekruterzocz@ukr.net, телефон 0(612)33-19-02, або знаходьте нас у facebook https://www.facebook.com/rekrutingZap/

 

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