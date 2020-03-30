Вчений кіт на карантині

Несподівана зустріч під час фото-прогулянки вулицею Сергія Синенка, що на Правому березі, зі справжнім вченим котом Льосиком, та його хазяїном Олександром розчулить кого завгодно. Олександр за професією муляр, кожного дня після роботи поспішає додому, бо на нього чекає чотирилапий член родини п’ятирічний руденький котик, якому дуже пощастило у житті. Погодьтеся, не кожному коту купують справжній нашийник із поводком, аби мати щоденні безпечні прогулянки біля дому, де стільки всього цікавого для формування правильного філософського світосприйняття у чотирилапих.
Олександр Максимов