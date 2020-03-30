З доходів запоріжців бюджети отримали майже 1,3 мільярда гривень

За два місяці цього року до бюджетів усіх рівнів надійшло 1 мільярд 267 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з минулим роком надходження від запорізьких платників зросли на 140 мільйонів 400 тисяч або на 12,5 відсотка.
Із загальної суми до державної скарбниці спрямовано 316,8 мільйона, рівень аналогічного періоду минулого року перевищено на 35 мільйонів або на 12,5 відсотка. До місцевих бюджетів сплачено 950,3 мільйона, що на 105,4 мільйона або на 12,5 відсотка більше, ніж торік.
Зокрема, міський бюджет м. Запоріжжя з початку року отримав 414,5 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 161 мільйон, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 95,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 67,7 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 57,4 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 38,5 мільйона, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 26 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 25,8 мільйона тощо.
Серед найбільших платників податку є компанії, установи і підприємці таких галузей: виробництво і розподілення електроенергії, добування залізних руд, вантажний залізничний транспорт, охорона громадського порядку та безпеки, а також державне управління.
Усього в регіоні зареєстровано більше 32 тисяч платників ПДФО, серед яких 16,6 тисяч суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 15,5 тисячі громадян і підприємців.
Головне управління ДПС у Запорізькій області